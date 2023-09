STF derruba lei que evitava demissão de cobradores de ônibus no DF

Para Ministro Nunes Marques, lei é inconstitucional por invadir competência da União; Nove ministros seguiram o entendimento e, apenas Edson Fachin, foi voto divergente do relator

ADAMO BAZANI

Por 10 votos a um, o STF (Supremo Tribunal Federal) derrubou uma lei do Distrito Federal que, na prática, evita demissão de cobradores de ônibus do sistema local.

Conforte o andamento da ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) consultado pelo Diário do Transporte, o veredito foi dado nesta segunda-feira, 25 de setembro de 2023.

Quem moveu a ADI foi o próprio GDF (Governo do Distrito Federal).

A Lei distrital n. 3.923, de 19 de dezembro de 2006, determinava que, mesmo com a bilhetagem eletrônica, os ônibus deveriam ter um agente de bordo que recebesse pagamentos em dinheiro, fiscalizasse as gratuidades e prestasse auxílio ao motorista e aos passageiros.

O relator, ministro Nunes Marques, entendeu que o TST (Tribunal Superior do Trabalho) já havia decidido favoravelmente pela dupla função, pela qual o motorista dirige o ônibus e ainda cobra as passagens.

Além disso, Nunes Marques citou que as relações de trabalho são regidas pelo Governo Federal, não podendo haver disposições contrárias de leis estaduais, distritais ou municipais.

“Governantes e sociedade precisarão, em algum momento, discutir a fundo o tema e regulamentar a delicada relação entre automação e perda de postos de trabalho – no que, aliás, a nossa Constituição foi visionária. Não cabe, porém, que entes locais se adiantem ao governo central para tratar desse tipo de matéria” – diz um trecho da decisão.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, já havia se manifestado pelo entendimento de que a lei distrital invadia uma competência que é do Governo Federal.

Nove ministros seguiram o entendimento de Nunes Marques e, apenas Edson Fachin, foi voto divergente do relator

Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu da ação e julgou procedente o pedido nela formulado, para declarar inconstitucional, in totum, a Lei distrital n. 3.923, de 19 de dezembro de 2006, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Edson Fachin. Plenário, Sessão Virtual de 15.9.2023 a 22.9.2023.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes