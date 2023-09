Rodízio Municipal de Veículos está suspenso na parte da manhã em São Paulo nesta terça (26)

Medida ocorre por causa de atraso de obra de recapeamento de causou caos no trânsito

ADAMO BAZANI

O Rodízio Municipal de Veículos foi suspenso na parte da manhã desta terça-feira, 26 de setembro de 2023, de acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

O motivo é o atraso da entrega de uma obra de recapeamento na Marginal Tietê, no sentido Castelo Branco.

O trânsito se estendeu por vários quilômetros, chegando a afetar o motorista que chegava a São Paulo pelas rodovias Fernão Dias, Ayrton Senna e Dutra.

A suspensão do rodízio vale para o período entre 7h e 10h.

Veja a nota completa:

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Mobilidade e Trânsito (SMT) e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), informa que o Rodízio Municipal de Veículos está suspenso nesta terça-feira (26) no período da manhã, entre 7h e 10h, em razão do atraso da liberação da pista expressa da Marginal Tietê, no sentido da Castelo Branco, que realiza o recapeamento. A medida vale para todas as regiões da cidade.

