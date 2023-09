Ribeirão Pires (SP) disponibiliza ônibus para quem vai ao debate sobre a revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

Reunião acontece no sábado (30), na Câmara Municipal

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Ribeirão Pires anunciou que disponibilizará dois Ônibus para levar os interessados à reunião para revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), que acontece na Câmara Municipal no sábado, 30 de setembro de 2023.

Os veículos sairão do CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados) da Quarta Divisão e da Secretaria Regional de Ouro Fino às 8h.

De acordo com a prefeitura, o objetivo da medida é promover a participação ativa da população no debate público sobre questões ambientais cruciais para o município, tendo em vista que o PMGIRS foi elaborado com a colaboração de representantes da Universidade Federal do ABC, da Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano e membros ativos do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA).

“A participação da comunidade é fundamental para moldar um futuro mais sustentável e responsável com o meio ambiente em Ribeirão Pires”, diz o secretário de Meio Ambiente, Gerson Goulart.

Confira os Locais de saída dos ônibus

Local 1: CEU Quarta Divisão – Estrada do Sapopemba, 5.055 – Quarta Divisão

Local 2: Secretaria Regional de Ouro Fino – Rod. Índio Tibiriçá, 2810 – Ouro Fino

Horário de saída: 8h

Horário de volta: 12

