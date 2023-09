Monotrilho da linha 15-Prata opera com velocidade reduzida na tarde desta terça (26)

Por volta das 15h20, houve uma interferência na via na Estação Oratório

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na tarde desta terça-feira, 26 de setembro, a linha 15-Prata de monotrilho operou temporariamente com velocidade reduzida.

Foi registrada uma interferência na via na Estação Oratório.

Por conta disso, houve também um maior tempo de parada.

A operação foi normalizada às 15h35.

Confira a nota divulgada pelo Metrô sobre o ocorrido:

“Desde às 15h15, a Linha 15-Prata está com falha em equipamento de via entre as estações Oratório e São Lucas. A manutenção está trabalhando no local. Estamos com via singela entre Vila Prudente e São Lucas, o passageiro que vai em sentido Jardim Colonial deve desembarcar em São Lucas para pegar outra composição. Lamentamos o transtorno causado.”

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte