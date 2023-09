Furto de cabos provoca fechamento de estações Guignard e Gelson Fonseca, no Rio de Janeiro (RJ), na tarde desta terça-feira (26)

Ainda não há previsão de normalização dos serviços nas estações

MICHELLE SOUZA

A Mobi-Rio informa que as estações Guignard e Gelson Fonseca, no corredor Transoeste, no Recreio dos Bandeirantes, estão fechadas devido a falta de energia ocasionada por furto de cabos.

Para embarque e desembarque dos serviços a recomendação é usar a estação Salvador Allende.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte