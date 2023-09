BRT-Rio divulga resultado de concurso para contratação de 38 motoristas de articulados

Mobi-Rio anunciou também a classificação de inscritos na seleção de motoristas-orientadores e outros cargos

ALEXANDRE PELEGI

A CMTC (Companhia Municipal de Transportes Coletivos), a MOBI-Rio, divulgou nesta terça-feira o resultado de um dos concursos abertos para contratação de motoristas de articulados para o sistema de ônibus rápidos da cidade do Rio de Janeiro.

São 38 motoristas que receberão salários de R$ 3.652,71.

Como mostrou o Diário do Transporte, a prefeitura do Rio de Janeiro retomou a concessão do sistema de BRT da cidade em fevereiro de 2022. O contrato, assinado em 2010, foi parcialmente extinto e o serviço público devolvido ao controle do município.

O sistema estava sob intervenção da prefeitura desde março do ano passado.

A partir daí, a prefeitura passou a executar uma série de ações para recuperar o sistema, inclusive fazendo a concessão da bilhetagem eletrônica de todos os serviços de ônibus municipais.

A compra e aluguel de veículos, e a contratação de mão-de-obra para o sistema BRT passaram a ser da responsabilidade da empresa criada para este fim, a CMTC – MOBI-Rio.

Os resultados publicados nesta terça-feira, além da convocação de 38 motoristas de ônibus articulados, contemplam também a convocação de 12 motoristas orientadores, 27 técnicos em Informática e 64 motofretistas de arrecadação.

Nessa segunda-feira (25) a Mobi-Rio anunciou novo processo seletivo, desta vez para a contratação de 400 vagas de motorista de articulado. (Relembre)

Para concorrer, é preciso ter nível fundamental incompleto, carteira de habilitação na categoria E, além de experiência como condutor de veículos de grande porte e no transporte coletivo de passageiros.

As vagas previstas são para preenchimento imediato, de modo que o candidato deverá estar apto para assumir a função no ato da Convocação.

Veja abaixo os resultados divulgados nesta terça-feira (26):

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes