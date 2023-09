VLT de Santos é atingido por incêndio nesta segunda (25)

Fogo começou quando o veículo estava na Estação Barreiros

ARTHUR FERRARI

Um incêndio em um dos vagões do VLT (Veículo Leve Sobre Trilhos) de Santos, no Litoral Sul do estado de São Paulo, assustou passageiros e moradores da região da Estação Barreiros na manhã desta segunda-feira, 25 de setembro de 2023, em São Vicente.

O fogo teria começado por volta das 11h15, quando o VLT chegou à estação.

O Diário do Transporte procurou a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), responsável pelo gerenciamento do sistema, que disse por meio de nota que lamenta o incêndio. Segundo a gerenciadora, o fogo foi rapidamente extinto pelos bombeiros e ninguém ficou ferido.

As causas do fogo são apuradas em conjunto com a BR Mobilidade, responsável pela operação do VLT.

Os passageiros devem ficar atentos, pois no momento o trecho entre Mascarenhas e Barreiros está fora de operação para manutenção. Os usuários são transportados de forma gratuita por meio de ônibus.

Nota da EMTU na íntegra:

“A EMTU lamenta o incêndio ocorrido por volta das 11h15 desta segunda-feira (25) em um trem do VLT na estação Barreiros, em São Vicente. O Corpo de Bombeiros foi acionado e extinguiu o fogo rapidamente. Ninguém ficou ferido. As causas já estão sendo apuradas junto à BR Mobilidade, responsável pela operação do VLT.

No momento, o trecho entre Mascarenhas e Barreiros está fora de operação para manutenção e o transporte dos passageiros está sendo realizado gratuitamente com ônibus. Já o trecho entre as estações Mascarenhas e Porto e os demais VLT’s continuam funcionando normalmente. A EMTU trabalha para que, tão logo, a operação seja normalizada.”

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte