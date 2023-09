Viações Cometa, 1001, Rápido Ribeirão e Catarinense, do Grupo JCA, têm até 50% de desconto em passagens para viagens nos próximos feriados

Reservas podem ser feitas para trajetos realizados entre 3 de outubro de 30 de novembro de 2023

ARTHUR FERRARI

Para os viajantes que estavam esperando um empurrãozinho para pegar a estrada nos próximos dois feriados prolongados – Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, e Finados, em 2 de novembro, ele chegou. Nesta segunda e terça-feira (25 e 26), o Grupo JCA, das Viações Cometa, 1001, Rápido Ribeirão, e Catarinense, promove mais uma edição do Liquida Bus, ação que oferece passagens de ônibus para todos os destinos operados pelas empresas pela metade do preço – apenas os interestaduais no caso da Viação Catarinense.

As reservas de poltronas com condições especiais contemplam viagens a serem realizadas de 3 de outubro a 30 de novembro. Para garantir os 50% de desconto nos bilhetes, basta aplicar o cupom LIQUIDOU50 ao final do fluxo de compra nas aquisições feitas nos dias 25 e 26 de setembro.

O desconto pode ser usado em todas as poltronas disponíveis em cada rota. Destaque para a Semileito e a Leito-Cama, que oferecem ainda mais conforto para o passageiro e contam com poltronas com maior espaçamento, inclinação de até 180º e apoio para pés e pernas.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte