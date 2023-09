Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Natal (RN) prossegue com ações dentro da Semana Nacional de Trânsito

Ações acontecem nas principais Ruas e Avenidas da cidade até o fim desta semana

MICHELE SOUZA

Dando continuidade a Programação da Semana Nacional de Trânsito, a STTU (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana) iniciou esta segunda-feira (25) com ação na faixa compartilhada entre ônibus e bicicleta na Av. prudente de Morais trecho entre as Avenidas Antônio Basílio e Nascimento de Castro. A ação tem o intuito de conscientizar motoristas e ciclistas sobre a boa convivência na via.

A pedagoga Luiza Fernandes, do Departamento de Educação de Trânsito da STTU, destaca que “a programação da SNT segue até o fim de setembro, onde serão reforçadas também palestras nas escolas e colégios na capital potiguar.”

Na terça-feira(26), os educadores estarão com a Minicidade no Centro Educacional Nossa Senhora das Graças (no Pitimbú). Já o Teatro da STTU estará na Escola Mater Dei Educacional – em Capim Macio. Na quarta (27), tem apresentação do Teatro da STTU no Centro Educacional Início do Saber (Nossa Senhora da Apresentação).

A quinta-feira (28), penúltimo dia de evento, vai ser marcada por Blitz Educativa na Av. João Medeiros Filho, Estação de VLT da CBTU nas proximidades da UERN na região Norte. Logo em seguida, acontece palestra e apresentação teatral na escola estadual Professora Maria Montezuma – nas Quintas. Até quinta-feira também deverá ser anunciada a Carta de Natal – documento com proposições do Fórum Potiguar das Bicicletas – realizado no último fim de semana.

Para finalizar as ações da semana Nacional de Trânsito, na sexta-feira (29), tem apresentação do teatro com alunos do CMEI Padre Sabino Gentille (Parque das Dunas) e no Núcleo Educacional Alvorada do Saber; Seguido de atividade educativa com a Minicidade – Hotel Escola Infantil Tia Thais (em Lagoa Nova).

Michelle Souza, para o Diário do Transporte