População de Casimiro de Abreu (RJ) já conta com ônibus do transporte coletivo gratuitos

Medida visa diminuir o trânsito no município, além de facilitar o acesso aos serviços essenciais

ARTHUR FERRARI

Desde segunda-feira, 18 de setembro de 2023, os passageiros do transporte coletivo de Casimiro de Abreu, município do estado do Rio de Janeiro que conta com cerca de 45 mil habitantes, já utilizam os ônibus de forma gratuita.

A tarifa zero foi anunciada pelo prefeito Ramon Gidalte durante a inauguração da nova sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública e da Guarda Civil Municipal (GCM).

De acordo com a prefeitura, são ao todo quatro rotas previstas para circular na cidade, fazendo integrações entre os quatro distritos do município.

A frota, que conta com quatro ônibus, possuí acessibilidade, Wi-Fi e ar-condicionado. “Todos os ônibus têm ar condicionado e elevador para deficientes físicos nas portas. Novas rotas foram planejadas para conectar bairros que antes tinham acesso limitado ao transporte público, garantindo que mais pessoas possam se beneficiar do sistema”, diz o diretor do Departamento de Transporte Público do munícipio, Fabrício Correia.

Segundo o prefeito, o objetivo da medida é que o congestionamento nas vias seja reduzido, já que a população pode optar pelo deslocamento sem custos, além de facilitar o acesso de todos aos serviços essenciais. “A implantação desse serviço facilitará o dia a dia de todas as pessoas que dependem de transporte para o trabalho ou de seus afazeres. Pensamos nesse projeto com o objetivo de facilitar a vida da população que muitas vezes precisa percorrer longos percursos para ter acesso ao transporte público. Com o ônibus gratuito o povo vai contar com mais mobilidade, através desse transporte que estará ligando toda a cidade”, afirma Gidalte.

