Mobi-Rio abre inscrições para 400 vagas de motorista de articulado

Para participar do processo seletivo é necessário ter Ensino Fundamental completo e CNH na categoria E, além de experiência na condução de veículos grandes

ARTHUR FERRARI

A MOBI-Rio abriu processo seletivo para contratação de 400 vagas de motorista de articulado. Para concorrer, é preciso ter nível fundamental incompleto, carteira de habilitação na categoria E, além de experiência como condutor de veículos de grande porte e no transporte coletivo de passageiros. As vagas previstas são para preenchimento imediato, de modo que o candidato deverá estar apto para assumir a função no ato da Convocação.

O candidato deverá se cadastrar e preencher a inscrição online, disponível dos dias 25/09 a 28/09/2023 no endereço eletrônico: https://mobi-rio.rio.br/vempramobi/

O salário inicial é de R$3.652,71, vale alimentação de R$550, para carga de 210 horas por mês. A contratação é temporária, pelo prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com os interesses e necessidades da empresa. As admissões acontecerão pelo regime celetista.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte