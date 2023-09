Marcopolo expõe seus modelos mais avançados na Busworld 2023

A Marcopolo, principal desenvolvedora de soluções de mobilidade do Brasil e posicionada entre as maiores do mundo, participa da edição 2023 da Busworld Europe, um dos mais importantes eventos da indústria do ônibus, que reúne fabricantes, fornecedores, operadores de transportes e de serviços, entre os dias 7 e 12 de outubro, em Bruxelas, na Bélgica.

Durante o evento, os visitantes vão conhecer dois dos veículos mais modernos da companhia e que são desenvolvidos para o mercado internacional: o rodoviário Paradiso 1800 Double Decker da Geração 8, modelo de maior sucesso da marca em seu segmento, e o Audace 1050 Fuel Cell. Os ônibus incorporam as mais recentes tecnologias disponíveis para redução de emissões de gases poluentes, segurança, conforto e eficiência.

“O Paradiso G8 1800 DD é o rodoviário mais sofisticado da marca, com grande aceitação nos principais mercados em que atuamos. Já o Audace Fuel Cell, produzido em nossa unidade na China, comprova a expertise no desenvolvimento de soluções de zero ou baixas emissões. Esses projetos reforçam a nossa presença global, com unidades fabris e centros de desenvolvimento em diferentes regiões do mundo”, explica André Armaganijan, CEO da Marcopolo.

Novo padrão de conforto e segurança

O Paradiso G8 1800 DD representa um avanço em inovação para a Marcopolo, com padrões diferenciados de segurança, conforto, conectividade, dirigibilidade e ergonomia, para passageiros e motorista.

O modelo tem visual marcante e design premiado pelo IF Design 2022, além de ter o DNA da Marcopolo, com fluidez das linhas, baixo coeficiente aerodinâmico, de apenas 0,384, e atende às mais rígidas normas internacionais de segurança, como a certificação ECE R66.02, concedida pela agência britânica Vehicle Certification Agency (VCA) para tombamento.

“Buscamos sempre criar soluções de transporte inovadoras e de valor para os passageiros e operadores. A Geração 8 foi projetada para tornar os ônibus da marca ainda mais seguros, confortáveis, eficientes e rentáveis. Queremos proporcionar uma nova experiência de viagem”, destaca Armaganijan.

O modelo apresentado na Busworld Europe 2023 tem chassi Scania K 500C B6x2*4NI Euro 6, com motor Scania DC13, de 13 litros e 500 hp de potência, transmissão Opticruise, suspensão pneumática e tanque de combustível de 500 litros. Com 15 metros de comprimento, 2,6 metros de largura e 4,23m de altura, o ônibus tem capacidade para transportar 35 passageiros, sendo 29 pessoas no piso superior e seis no piso inferior. Todas as poltronas são leito, com monitores individuais e entradas USB (tipo A e C), e, no piso inferior, os assentos contam ainda com sistema massageador.

Para maior comodidade e conforto dos passageiros, o veículo conta com monitoramento interno por meio de câmeras de gravação, ar-condicionado com calefação, sistema de iluminação interna do salão de passageiros do piso superior em LED Biolighting, áudio e vídeo com DVD e Wi-Fi. Estão instalados também dois sanitários no piso inferior, três geladeiras (uma unidade de 8 litros de capacidade para o motorista, uma no piso inferior com 20 litros e outra no piso superior de até 70 litros), além de bebedouro e espaço para o transporte de pets.

Os motoristas são beneficiados com o sistema ERV, com câmeras que substituem os espelhos e eliminam os pontos cegos, tecnologia infravermelho que otimiza a visão noturna, poltrona motorista Isri pneumática, e camarote com ar, som e sistema antipânico.

O veículo apresenta ainda sistemas de segurança passivos e ativos, como ADAS AEB, LDW e ACC, telemetria e faróis em Full LED.

Caminho para a descarbonização

Em busca de soluções que contribuem com a descarbonização do transporte de passageiros, a Marcopolo expõe o ônibus rodoviário Audace 1050 movido a célula de combustível de hidrogênio. Desenvolvido em parceria com a Sinosynergy e Allenbus, o veículo é produzido na fábrica da empresa na China e está homologado para ser comercializado na Europa.

Na parceria, a Sinosynergy, fabricante de células de combustível de hidrogênio de alta tecnologia, fornece a parte central da solução de células de combustível, incluindo as membranas e o acionamento Fuel Cell. Enquanto o chassi é fornecido pela Allenbus, fabricante de veículos e chassis comerciais, elétricos e movidos a células de combustível de hidrogênio.

O Audace 1050 movido a hidrogênio tem capacidade para transportar 53 passageiros e autonomia de até 600 quilômetros. O modelo pode ser produzido nas opções de comprimento de 12,9m, largura de 2,50m e distância entre eixos de 6m a 6,5m.

O veículo tem motor Danfos, síncrono de ímã permanente, com potência nominal de 140 kw (pico de 222kw) e torque nominal/pico de 495/720 Nm. O ônibus conta ainda com duas baterias Fuel Cell Sinosynergy G80-001, de 160 kw, quatro tanques de hidrogênio do tipo 4, de 350 bar, e sistema de refrigeração a água, com quatro packs de bateria de armazenamento CATL, LiFeO (Lítio Ferro). Além de ser equipado com transmissão EATON AMT de 4 velocidades, eixo dianteiro independente ZF RL75E, eixo traseiro motriz ZF AV133, caixa hidráulica ZF THP90, sistema de suspensão pneumática Knorr e freios Knorr (com EBS, ESP, AEB, LDWS).

O Audace também pode ser produzido com a opção de powertrain elétrico puro, com baterias de energia CATL, LiFeO (Lítio Ferro) de 423 kwh, com 12 packs, e autonomia de até 500 quilômetros em estradas e cerca de 600 quilômetros em condições urbanas.

Sobre a Marcopolo

Fundada há 74 anos em Caxias do Sul (RS), a Marcopolo é líder na fabricação de carrocerias de ônibus no Brasil e posiciona-se entre as maiores fabricantes do mundo. A companhia está comprometida com o futuro da mobilidade, atenta ao desenvolvimento de novos modais, além de investir de forma contínua em aprimoramento, tecnologia, design e expansão, produzindo soluções que contribuem para o desenvolvimento do transporte coletivo de passageiros. Com fábricas nos cinco continentes, os veículos produzidos pela empresa rodam nas estradas de mais de 140 países.