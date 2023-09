Licitação para definir nova empresa responsável pelo transporte público em Divinópolis (MG), é suspensa pela justiça

Ação foi ajuizada pelo Consórcio TransOeste, liminar foi deferida pelo juiz Marlúcio Teixeira de Carvalho, da Vara da Fazenda Pública e Autarquias

MICHELLE SOUZA

Foi deteminada pela justiça a suspensão da licitação que iria definir a nova empresa responsável pelo serviço de transporte público urbano e rural em Divinópolis (MG). A liminar foi deferida pelo juiz Marlúcio Teixeira de Carvalho, da Vara da Fazenda Pública e Autarquias, em ação ajuizada pelo Consórcio TransOeste.

Por meio de nota, a Prefeitura de Divinópolis informou que ainda não foi notificada oficialmente da decisão.

Foi lançado na semana passada, o edital do processo licitatório para contratação da nova empresa responsável pelo serviço de transporte público, quase 20 dias após os vereadores aprovarem um parecer estipulando que a Prefeitura abrisse uma nova licitação dentro de 60 dias.

Relembre:

Esse parecer foi atrelado a uma recomendação do Ministério Público de Contas (MPC-MG), que já tinha orientado o rompimento do contrato entre a Prefeitura e o Consórcio TransOeste, atual responsável pelo transporte público na cidade, em decorrência de nulidade.

O Consórcio TransOeste alegou na ação “que a sustação do contrato de concessão realizada pela Câmara Municipal de Divinópolis é inconstitucional e ilegal, por diversos motivos”.

O juiz Marlúcio Teixeira de Carvalho, relembrou na decisão que a questão já foi previamente judicializada em Ação Civil Pública (ACP) proposta pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e determinou a intimação da Prefeitura de Divinópolis para que suspenda os efeitos do ato de sustação realizado pela Câmara Municipal, publicado no Diário Oficial de 8/9/2023, e se abstenha de aplicar e dar cumprimento ao referido ato de sustação, suspendendo o processo licitatório que tinha sido aberto no último dia 18, até o julgamento final da ACP.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte