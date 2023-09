Consórcio ABC comanda câmara temática de mobilidade do Conselho Metropolitano

Comitê que reúne todos os municípios da Grande São Paulo se reuniu nesta segunda-feira (25) na Assembleia Legislativa

MICHELLE SOUZA

Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo, realizada nesta segunda-feira (25), a segunda reunião do ano, e aprovou o novo regimento do grupo e definiu o Consórcio Intermunicipal Grande ABC como líder da câmara temática de Mobilidade, Transporte e Logística.

O comitê reúne 39 municípios da Grande São Paulo e fez a reunião na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Durante o encontro foram definidas cinco câmaras temáticas, cada uma liderada por um dos consórcios públicos da Região Metropolitana.

As câmaras temáticas vão reunir representantes das prefeituras e do governo estadual, comandadas técnica e burocraticamente pelas Secretarias Executivas dos consórcios.

O presidente do Consórcio ABC e prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira, afirma que o transporte público é um dos grandes desafios para avançar na governança metropolitana. “É preciso destacar a importância da retomada do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo para debatermos políticas públicas em todos os setores. Um dos desafios que temos é a integração entre os modais de transporte, beneficiando a nossa população”, ressalta.

A câmara temática de Mobilidade, vai ser liderada pelo Consórcio ABC, a de Desenvolvimento Econômico e Governança, vai ficar sob comando do Conisud (Consórcio Intermunicipal da Região Sudoeste da Grande São Paulo), a de Gestão Ambiental e Saneamento, administrada pelo Condemat (Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto do Tietê), a de Planejamento Integrado, sob responsabilidade do Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste), e a de Gestão Territorial, Uso e Ocupação do Solo, coordenada pelo Cimbaju (Consórcio Intermunicipal dos Municípios da Bacia do Juqueri).

O presidente do Consórcio ABC apresentou uma série de demandas da região em áreas como drenagem, habitação, meio ambiente, saúde e educação. Ele destacou ainda a limpeza de piscinões e desassoreamento de córregos, mapeamento de áreas de riscos, investimento em encostas, retomada de programas habitacionais, regionalização do sistema de regulação de serviços e de atendimentos da saúde, o repasse de recursos para ajudar no custeio de hospitais da região e a proibição de construções verticais próximas ao Polo Petroquímico do Grande ABC.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte