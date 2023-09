Com duas entregas de ônibus novos neste ano para Amatur, Busscar fala nesta segunda (25) em parceria com empresa

Foram duas unidades de dois andares e uma do modelo El Buss 340 ; Novas unidades podem ser entregues em breve

ADAMO BAZANI

A Busscar, em comunicado nesta segunda-feira, 25 de setembro de 2023, citou uma parceria com a Amatur Amazônia Turismo, que faz transporte de passageiros, fretamento e turismo em linhas intermunicipais e interestaduais que ligam as cidades de Boa Vista (RR), Manaus (AM), Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC).

Em nota, a encarroçadora destacou as vendas de dois ônibus de dois andares (Vissta Buss DD) e de um de piso único neste ano

Já é possível notar a presença de mais dois novos Busscar pelas estradas de Roraima. Trata-se do modelo Vissta Buss DD com chassi Volvo 8×2 B460R, entregue na segunda quinzena de setembro à Amatur Amazônia Turismo, que faz transporte de passageiros, fretamento e turismo em linhas intermunicipais e interestaduais que ligam as cidades de Boa Vista (RR), Manaus (AM), PortoVelho (RO) e Rio Branco (AC).

Para um maior conforto e comodidade dos passageiros, a empresa optou por 48 poltronas Class Leito Turismo no salão superior e 9 poltronas Class Leito no salão inferior, todas com tomada USB individual no porta-pacotes. Além disso possui ar-condicionado, elevador, sanitário, geladeira, itinerário e display de mensagem no salão.

“Esta é a segunda entrega que fizemos a Amatur este ano, mais uma parceria que está se firmando no norte do Brasil e que entrega o melhor do transporte rodoviário aos passageiros”, afirma Paulo Corso, diretor comercial da Busscar.

A primeira entrega deste ano à empresa foi de quatro El Buss 340, em junho. O modelo com motorização dianteira está equipado com 44 poltronas Class Superpullmann, sanitário, ar-condicionado, geladeira, itinerário eletrônico e display de mensagem no salão.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes