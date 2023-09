Avenida Industrial, em Santo André (SP), é interditada perto da rodoviária e da estação Prefeito Saladino da CPTM para obras no Viaduto Castelo Branco

Passageiros de ônibus e motoristas devem estar atentos

ADAMO BAZANI

A partir desta segunda-feira, 25 de setembro de 2023, a prefeitura de Santo André (SP) interdita um trecho da Avenida Industrial, no sentido Centro, na região da rua Presidente Roosevelt, para mais uma etapa das obras de revitalização e reforço estrutural do Viaduto Presidente Castelo Branco.

Segundo a administração municipal, a interdição deve durar 45 dias.

Nas proximidades, ficam o TERSA (Terminal Rodoviário de Santo André), dos ônibus rodoviários intermunicipais e interestaduais, e a Estação Prefeito Saladino da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

Pelo local também passam diversas linhas de ônibus urbanos municipais e metropolitanos (EMTU).

De acordo com a prefeitura, os motoristas terão como opção utilizar a Rua Conselheiro Justino ou a Rua Porto Carrero. Agentes do Departamento de Engenharia de Tráfego (DET) vão manter o monitoramento do local e vão orientar os motoristas sobre as opções de desvio, além de faixas e placas informativas instaladas.

O Viaduto Presidente Castelo Branco foi totalmente interditado em novembro de 2022 para início do trabalho de recuperação das estruturas.

As obras fazem parte do Complexo Santa Terezinha para dar maior fluidez ao tráfego na Avenida dos Estados com a saída do Viaduto Presidente Castelo Branco e a travessia do Rio Tamanduateí com acesso ao bairro Santa Teresinha.

A prefeitura acredita que com a construção de dois novos viadutos, paralelos e em ambos os sentidos na Avenida dos Estados, será possível reduzir o número de cruzamentos em nível melhorando a fluidez dos motoristas que trafegam nos dois sentidos do Viaduto Castelo Branco para acessar o primeiro e o segundo subdistritos.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes