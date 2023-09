VÍDEO: Ônibus pega fogo dentro de garagem no ABC Paulista e assusta moradores

De acordo com Next Mobilidade, apenas um coletivo foi atingido; suspeita é de curto-circuito

ADAMO BAZANI E VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Moradores da região do Alvarenga, em São Bernardo do Campo (SP), foram surpreendidos na tarde deste domingo, 24 de setembro, com uma nuvem de fumaça.

Um ônibus da empresa Next Mobilidade pegou fogo dentro da garagem. A suspeita é de que um curto-circuito no coletivo teria dado início ao incêndio

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender o incidente.

De acordo com a empresa, o fogo foi contido rapidamente. Não há registro de feridos.

A companhia ressaltou que as chamas não se alastraram para outros ônibus. O veículo danificado não integrava a frota atual em atividade, servia apenas para eventuais transportes de funcionários.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram chamas e fumaça no local.

O Diário do Transporte entrou em contato com a Next Mobilidade e EMTU para mais informações sobre o incidente.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte