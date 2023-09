VÍDEO: Atos de vandalismo marcam final de semana nos ônibus do Rio de Janeiro

Passageiros ficaram no teto dos coletivos e removeram janelas

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Neste final de semana, dias 23 e 24 de setembro, foram registrados atos de vandalismo em ônibus que operam no Rio de Janeiro.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram passageiros no teto dos coletivos e arrancando janelas.

Confira a nota divulgada pela Rio Ônibus sobre os casos que ocorreram neste fim de semana:

“Vandalizar ônibus é crime. Historicamente, os períodos de mais calor resultam no aumento dos casos de vandalismo, com um prejuízo financeiro superior a R$ 2 milhões por mês. Essa perda também é do passageiro, que tem diversos ônibus retirados de circulação. O Rio Ônibus pede à sociedade que colabore com a preservação do patrimônio público e denuncie casos como este anonimamente, por meio do Disque Denúncia, pelo telefone 2253-1177.”

