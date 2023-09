Porto Alegre (RS) anuncia ampliação do itinerário de duas linhas do transporte coletivo para esta segunda (25)

Linhas D67 (Lami via Belém Novo) e R67 (Rápida Lami) terão itinerários da Prainha até o Terminal da Sapolândia

ALEXANDRE PELEGI

Duas linhas do transporte coletivo de Porto Alegre (RS) terão seus itinerários alterados a partir desta segunda-feira, 25 de setembro de 2023.

As mudanças, que implicam na ampliação dos serviços, atendem a uma demanda da comunidade.

Os beneficiados serão os usuários das linhas D67 (Lami via Belém Novo) e R67 (Rápida Lami), que terão seus itinerários ampliados da Prainha até o Terminal da Sapolândia.

A novidade foi anunciada pelo prefeito Sebastião Melo e pelo secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, durante a Assembleia do Orçamento Participativo da Região Extremo Sul.

A Linha D67 possui 23 viagens, sendo 12 no sentido bairro/Centro e 11 Centro/bairro. A R67 tem 31 viagens, sendo 16 sentido bairro/Centro e 15 Centro/bairro.

O prefeito, ao anunciar a novidade, explicou a mudança: “Por não ter o cartão de integração, alguns usuários do sistema tinham que pagar a segunda passagem para se deslocar. Trabalhamos internamente e conversamos com o sistema para decidir que não terá mais essa baldeação como ocorria antes da pandemia. Ouvimos o pedido e decidimos a favor da população“, disse Melo.

Haverá mudança também na Alimentadora 74, que deixa de ir até a praia e vai até o terminal da Sapolândia. A linha é uma alternativa para os usuários do transporte coletivo que desembarcam no terminal juntamente com as linhas 267.1 (Lami/Varejão), 267.2 (Lami/ Via Beco Da Vitoria) e 267.5 (Lami/ Cavalhada via Belém).

“É importante reforçar que os usuários do transporte coletivo que desembarcarem no terminal utilizando-o como ponto de integração da linha alimentadora com as radiais não pagam a segunda passagem usando o cartão TRI, mesmo que não haja crédito no cartão. A integração pode ser feita em até 30 minutos após o término da viagem”, comenta o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

As mudanças estarão disponíveis no site da EPTC. Os usuários do transporte coletivo podem verificar a localização dos ônibus e conferir quais as linhas passam em cada ponto, em tempo real, através dos aplicativos Cittamobi e Moovit.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes