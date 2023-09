Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (CE) fiscaliza elevadores da frota 100% acessível

Primeiro semestre de 2023 foram realizadas 23.746 fiscalizações, com 97,2% dos elevadores aprovados

MICHELLE SOUZA

A Etufor (Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza) está reforçando a fiscalização dos elevadores destinados a pessoas com deficiência. Só no primeiro semestre de 2023, já foram realizadas 23.746 fiscalizações, com 97,2% dos elevadores aprovados. Atualmente, toda a frota de ônibus cadastrada no município é 100% acessível.

A fiscalização dos elevadores abrange diferentes aspectos, incluindo as vistorias regulamentares, e ações de verificação de denúncias encaminhadas por usuários.

O gerente de transporte da Etufor, Melissandro Farinon, ressalta que o processo de fiscalização é conduzido pelos agentes da empresa nos terminais de ônibus, onde também é possível registrar reclamações. “Caso sejam identificados problemas durante as inspeções, as empresas de transporte têm um prazo de 24 horas para providenciar o conserto. Se a empresa não cumprir esse prazo, o veículo é recolhido com um selo vermelho, sendo impedindo de operar até que seja reparado e passe por uma vistoria regulamentar”, acrescenta.

Ano passado foram realizadas 32.155 fiscalizações, demonstrando o compromisso da empresa em garantir a acessibilidade para todos os passageiros. “Houve um aumento significativo no número de fiscalizações nos últimos anos. Isso reflete o contínuo esforço da Etufor para aprimorar a qualidade e a segurança dos elevadores de ônibus em Fortaleza”, afirma Melissandro.

Para o presidente da Etufor, David Bezerra, é uma premissa do órgão manter o diálogo com as empresas para que seja garantido o pleno funcionamento da frota acessível e disponível para que os passageiros com deficiência tenham uma experiência de viagem segura e confortável. “É nosso papel buscar garantir a acessibilidade e o pleno funcionamento desses equipamentos para atender às necessidades dos passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida”, destaca.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte