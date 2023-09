Trens da Linha 10-Turquesa voltam a circular normalmente neste sábado (23) após uma hora e meia de lentidão

Motivo foi uma falha em um trem, diz CPTM

ALEXANDRE PELEGI

Os trens da Linha 10 – Turquesa da CPTM circularam com intervalos maiores entre as Estações Rio Grande da Serra e Mauá durante uma hora e meia neste sábado, 23 de setembro de 2023.

O motivo, segundo a operadora, foi uma falha em um trem.

A ocorrência foi registrada por volta das 06h00 e a operação foi normalizada, segundo a companhia, somente às 07h30.

NOTA DA CPTM

Circulação de trens está normal na Linha 10-Turquesa.

Neste sábado (23), do início da operação até 7h25, os trens da Linha 10-Turquesa circularam com maior intervalo entre as estações Mauá e Rio Grande da Serra, devido à falha de um veículo de manutenção na via entre as estações Guapituba e Mauá.

Os técnicos atuaram e o veículo já foi recolhido para oficina de manutenção.