Terminal Japeri de trens, no Rio de Janeiro, passa por manutenções programadas neste fim de semana

SuperVia informa que serviços também serão realizados nos dias 30 de setembro 1º de outubro

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Neste final de semana, 23 e 24 de setembro de 2023, e nos dias 30 deste mês e 1º de outubro, o ramal Japeri da SuperVia, no Rio de Janeiro, passará por manutenções programadas.

A empresa orienta que os passageiros façam a transferência entre trens na estação Deodoro para seguir viagem até os terminais.

Veja mais detalhes abaixo:

Sábado – 23/09

Até às 9h, não haverá partidas da Central do Brasil para Japeri. Clientes interessados em seguir até o terminal Japeri vão precisar embarcar em composições do ramal Santa Cruz e realizar a transferência em Deodoro. Já no sentido Central, entre 4h e 9h30, os trens circularão como expressos.

Após às 9h, as partidas da Central serão retomadas, mas será necessário realizar a troca de composição na estação Deodoro em ambos os sentidos.

Domingo – 24/09

Durante toda a operação comercial, será necessário realizar a troca de composição na estação Deodoro em ambos os sentidos.

Outras manutenções no fim de semana :

Domingo – 24/09

Ramal Santa Cruz

Das 9h às 18h, haverá serviço de manutenção programada da via férrea entre as estações Campo Grande e Santíssimo.

Ramal Belford Roxo

Das 10h às 18h, haverá serviço de manutenção programada da rede aérea entre as estações Honório Gurgel e Pavuna. Neste período, os clientes vão precisar realizar transferência na estação Mercadão de Madureira para seguir viagem até os terminais.

Ramal Saracuruna

Durante todo o período comercial, haverá serviço de manutenção programada da linha férrea e rede aérea no trecho entre as estações Gramacho e Saracuruna. Por causa disso, a circulação no ramal ficará somente no trecho entre a Central do Brasil e Gramacho. Não haverá operação nas extensões Vila Inhomirim e Guapimirim. Os clientes estão sendo avisados pelos canais de divulgação da concessionária há um mês. A operação comercial será normalizada na segunda-feira (25/09).

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte