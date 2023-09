Prefeitura de Londrina (PR) aumenta tarifa de remuneração da TCGL, mas usuário segue pagando R$ 4,80 nos ônibus municipais

Mudança foi publicada em decreto nesta semana, e visa equilibrar diferença entre tarifa paga e custos da empresa

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de Londrina, no Paraná, publicou decreto nessa quarta-feira, 18 de setembro de 2023, reajustando o valor da tarifa de remuneração do Sistema de Transporte Público Coletivo de Passageiros do Município.

A mudança visa atender a necessidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro do Contrato de Concessão e do próprio Sistema de Transporte Público Coletivo, alega o documento.

O reajuste, no entanto, que elevou a tarifa de remuneração para R$ 6,9697 refere-se somente à Área 1, operada pela TCGL (Transporte Coletivo Grande Londrina), que detém mais de dois terços da frota operante. O restante é da Londrisul, que não foi atendida pelo decreto.

A tarifa que hoje é de R$ 4,80 não será alterada.

O aumento do limite de custo da operação da TCGL, explica a prefeitura, é para definir o valor do subsídio que deverá ser aportado pelo Município para cobrir a diferença em relação ao pago pelo usuário.

O valor da tarifa de remuneração define o limite máximo da pagamento pelos serviços, o que será determinado após a comprovação dos gastos efetivamente realizados pela empresa de transporte.

Londrina, assim como muitas cidades brasileiras, decidiu adotar a política de subsidiar o sistema de transporte após a pandemia. Para definir o valor real e necessário para isso, foi definida a tarifa de remuneração, que é detalhada para justificar os recursos aportados.

A impossibilidade de manter o sistema de transporte nas cidades brasileiras apenas com a arrecadação do valor pago pelos passageiros foi a grande causa da crise do setor, que levou muitas empresas a interromper serviços, demitir funcionários e renegociar dívidas.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes