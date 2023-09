Manutenção em monotrilho da Linha 15-Prata interrompe operação entre estações Jardim Planalto e Jardim Colonial neste sábado (23) e domingo (24)

Linha funciona entre Vila Prudente e Jardim Planalto; demais trechos são atendidos pelos ônibus do Paese

ALEXANDRE PELEGI

A Companhia do Metrô de São Paulo informa que serviços de manutenção programada e melhorias alteram a operação da Linha 15-Prata do Metrô terá alterações neste final de semana.

No sábado (23), durante todo a operação comercial, e no domingo (24), das 4h40 às 18h, os trens do monotrilho circularão somente no trecho entre as estações Vila Prudente e Jardim Planalto.

Entre as estações Jardim Planalto e Jardim Colonial, o atendimento aos passageiros será realizado por ônibus gratuitos do sistema Paese.

O Metrô garante que neste sábado serão 20 ônibus articulados do Paese atendendo aos passageiros, das 4h40 à meia-noite, no percurso entre as estações Jardim Colonial e Jardim Planalto.

Já no domingo, 14 ônibus articulados cumprirão o mesmo trajeto, das 4h40 às 18h.

A transferência gratuita entre as linhas 15-Prata e 2-Verde, na estação Vila Prudente, poderá ser feita normalmente.

O passageiro que utilizar o Paese terá a entrada tarifada na estação Jardim Planalto da Linha 15-Prata, e posteriormente, acesso à Linha 2-Verde sem pagar novamente.

“No trecho paralisado, serão realizadas intervenções preventivas nos track-switches, equipamentos eletromecânicos que fazem os trens mudarem de via, com a movimentação das vigas por onde as composições circulam. As atividades serão executadas em parceria com a empresa Alstom (que compõe o Consórcio construtor do sistema monotrilho) que divide as tarefas de manutenção da via com o Metrô. Também serão implantadas melhorias nestes equipamentos para reduzir a necessidade de intervenções em manutenções futuras”, informa a Companhia de trens.

Os passageiros serão informados sobre a alteração por meio de mensagens sonoras e cartazes que serão fixados nas estações.

Para mais informações, a Central de Informações do Metrô pode ser contatada diariamente das 5h à meia-noite, pelo telefone 0800-770-7722.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes