Em coletiva, Prefeito de Macapá (AP) anuncia intervenção em duas empresas do transporte coletivo da capital

Medida foi motivada após prefeitura comprovar que ônibus estavam sendo encaminhados para outro Estado, ação que foi impedida em ação do Município

Em coletiva realizada na manhã dessa sexta-feira, 22 de setembro de 2023, o prefeito Antônio Furlan anunciou intervenção nas empresas do transporte coletivo de Macapá (AP), Capital Morena e Amazontur.

As garagens das empresas estão sob intervenção da CTMac (Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá) durante 90 dias.

A prefeitura explicou que a medida foi motivada após a comprovação de denúncias dos trabalhadores das empresas e usuários do transporte sobre a paralisação das atividades. Os trabalhadores acusaram as empresas de que os ônibus estavam sendo encaminhados para outro Estado.

As denúncias foram confirmadas, e numa ação conjugada com a Guarda Civil Municipal (GCMM) e a Polícia Militar (PM), os coletivos retornaram para a garagem.

Segundo declarações na coletiva da procuradora da CTMac, Dra. Patrícia Almeida, as quatro companhias que operam em Macapá têm a ordem de serviço para atuar com 100 ônibus e estão operando com no máximo 35 veículos.

As empresas que estão sobre a intervenção por parte do poder público têm uma ordem de serviço com o prazo de até dezembro de 2023.

O presidente da CTMac, Paulo Barros, a companhia está dentro da garagem para tomar conhecimento do procedimento e vai garantir que os ônibus circulem. “A prefeitura vai assumir a responsabilidade que deveria ser dos empresários”, diz Paulo.

A intervenção será conduzida por 90 dias até que se possa fazer as adequações do transporte público.

Uma empresa se credenciou para o chamamento público e nos próximos dias 40 ônibus vão estar em Macapá.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transporte