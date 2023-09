Curitiba (PR) terá Linha de Turismo mais barata para moradores durante a primavera

Ônibus que passa pelos principais atrativos da capital paranaense custará R$ 6; turistas pagam R$ 50

ALEXANDRE PELEGI

A Linha Turismo, que passa pelos principais atrativos de Curitiba (PR), terá desconto especial para moradores da cidade.

O preço especial vale durante a Primavera na capital paranaense, e começa a valer nesta segunda-feira, 25 de setembro de 2023.

Quem tiver o cartão-transporte usuário da Urbs, com créditos adquiridos por pessoa física, poderá utilizar o ônibus de dois andares pagando R$ 6 a cada embarque.

Este preço representa um desconto para os moradores de 88% sobre o valor pago pelos turistas, que é de R$ 50.

A promoção vale para as segundas, terças, quartas e quintas-feiras (exceto feriados) até o fim da estação, em 21 de dezembro.

A Linha Turismo é uma linha de ônibus especial que passa por 26 pontos turísticos de Curitiba.

O usuário pode conhecer os principais parques, praças e atrações da cidade.

Considerada uma das melhores do país, a Linha Turismo circula a cada 30 minutos, percorrendo aproximadamente 48 km em cerca de três horas.

O roteiro começa na Rua 24 Horas, mas é possível iniciar o trajeto em qualquer um dos pontos.

Confira aqui os horários

Esse é a quarta vez que a Prefeitura implanta o projeto Primavera na Linha Turismo, por meio de uma parceria da Urbanização de Curitiba (Urbs) e o Instituto Municipal de Turismo (IMT). A primeira iniciativa foi em 2019 e a segunda em 2021. Em 2020, a ação não foi realizada por causa da pandemia, mas retomada em 2022.

O presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto, explica que o objetivo é propiciar mobilidade e lazer para que a população que mora na cidade também possa aproveitar e passear pelos pontos turísticos de Curitiba a um custo menor. “Com as temperaturas mais elevadas do que no inverno e o fim das restrições da pandemia, esperamos mais que dobrar do número de usuários na promoção em relação ao ano passado”, diz o executivo.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes