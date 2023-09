VÍDEO: Ônibus pega fogo em Londrina (PR) e passageiros precisam arrombar porta para descer de veículo

Problema mecânico pode ter provocado as chamas

MICHELLE SOUZA

Colaborou Vinícius Oliveira

Um ônibus de transporte coletivo de Londrina (PR) pegou fogo na manhã desta sexta-feira (22), na rua São João. Cerca de 17 passageiros estavam dentro do ônibus, mas rapidamente conseguiram arrombar a porta e sair do veículo.

O motorista, que dirigia a linha 106 via Hospital Universitário, contou que percebeu um pane no sistema, tentou destravar as portas, mas não conseguiu devido ao problema.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a suspeita é que um problema mecânico teria provocado as chamas.

O Diário do Transporte está em contato com a empresa de Transportes Coletivos da Grande Londrina, e aguarda mais informações.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte