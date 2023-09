Secretaria de Mobilidade Urbana de Taubaté (SP) revitaliza cerca de 200 abrigos de pontos de ônibus

Reformas nos abrigos começaram no início do ano

MICHELLE SOUZA

As revitalizações de abrigos de pontos de ônibus de Taubaté (SP), começaram no início do ano e já foram realizadas mais de 200 reformas pela SEMOB (Secretaria de Mobilidade Urbana).

Nas últimas semanas, os serviços foram direcionados nos bairros Jaraguá, Distrito Industrial do Una, Três Marias, Itaim e Barreiro. Só no bairro Jardim Jaraguá, 13 locais foram revitalizados, e alguns foram sinalizados com vagas para cadeirantes. A expectativa é que o projeto seja desenvolvido em outros pontos da cidade.

Os principais serviços executados foram pintura e limpeza, para reparar danos causados por atos de vandalismo e pichações, realizados com freqüência nos equipamentos. Os abrigos de artefato de cimento instalados no município são produzidos na FAC (Fábrica de Artefatos de Cimento) da Prefeitura, que além dos abrigos, produz aduelas de concreto, tubos, guias, blocos, tampas de boca de lobo, entre outros.

Para solicitar a instalação ou revitalização de abrigos é preciso entrar em contato por meio do telefone (12) 3625-5103 ou no sistema de protocolo da Prefeitura de Taubaté.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte