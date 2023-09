PL 60/2023 que mantém tarifa do transporte coletivo de Canoas (RS) a R$ 4,80 é enviada ao Poder Legislativo do município

Informações foram publicadas na última terça (19) no portal da prefeitura

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na última terça-feira, 19 de setembro de 2023, o Projeto de Lei 60/2023 que visa manter a tarifa dos ônibus municipais de Canoas (RS) foi encaminhado ao Poder Legislativo.

O documento tem o objetivo de seguir com o valor da passagem em R$ 4,80, com a autorização da concessão de subsídio tarifário para a concessionária que irá gerenciar a operação na cidade.

O subsídio irá corresponder com os gastos de combustível, manutenção, salários dos motoristas, entre outros investimentos.

“Com o projeto, a passagem continuará com o valor de R$ 4,80 e terá o subsídio de R$ 0,15 pagos pelo Município. A segunda passagem de integração gratuita, no intervalo de 90 minutos, seguirá em vigor para estudantes e para bilhete antecipado, sendo que o vale-transporte passará a integrar em 50% do valor da tarifa”, explica o secretário municipal de Transportes e Mobilidade, Gilson Azevedo.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte