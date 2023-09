Manaus (AM) conta com novo ponto de ônibus na entrada da comunidade Ismail Aziz

Estrutura fica no quilômetro 2 da BR-174, no bairro Tarumã-Açu

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Manaus (AM) instalou na última quinta-feira, 21 de setembro de 2023, um novo ponto de ônibus na entrada da comunidade Ismail Aziz, localizada no quilômetro 2 da BR-174, no bairro Tarumã-Açu, zona rural da capital.

A medida atende a solicitações dos moradores do local, que há tempos reivindicavam melhorias no transporte público local.

“Estamos sempre atentos às necessidades da população. A instalação deste ponto de ônibus é mais um compromisso cumprido com os passageiros, em especial com os moradores da comunidade Ismail Aziz que residem um pouco afastados da cidade”, diz Alexandre Frederico, vice-presidente de transporte do IMMU (Instituto Municipal de Mobilidade Urbana)

“Estamos investindo na mobilidade urbana, com o objetivo de revolucionar e aprimorar o sistema de transporte urbano da capital. Entendemos que um transporte eficiente é fundamental para a qualidade de vida dos passageiros e estamos comprometidos em tornar Manaus uma referência nesse modal”, completa Alexandre.

