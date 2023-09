Hortolândia (SP) revitaliza mais de três mil metros de ciclovias entre a Ponte da Esperança e o Corredor Metropolitano

Cidade conta com mais de 42 quilômetros de vias exclusivas para bicicletas

ARTHUR FERRARI

A malha cicloviária em Hortolândia, cidade do interior de São Paulo, se destaca como um elemento fundamental para a mobilidade urbana, além de ser um pilar importante para o desenvolvimento inteligente e sustentável da cidade. Atualmente, o município oferece mais de 42 quilômetros de ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, que integram a rede de transporte ecologicamente responsável e eficiente, com intersecções estratégicas que facilitam o deslocamento dos ciclistas.

De acordo com a prefeitura, as equipes do município focam na manutenção regular dessas vias, garantindo que estejam em perfeitas condições para os ciclistas.

Ainda na última quinta-feira, 21 de setembro de 2023, um trecho de 3.100 metros de ciclovia recebeu pintura e a zeladoria do trecho, que se estende desde a Ponte da Esperança (estaiada) até o Corredor Metropolitano, no sentido Jardim Nova América.

É o que explica o diretor de operações da Secretaria de Mobilidade Urbana, José Eduardo Vasconcellos. “Foram realizadas, no local, a pintura com a característica manta vermelha, que indica o espaço como exclusivo para a circulação de bicicletas, além de pequenos reparos necessários. Este trabalho é periódico e acontece de acordo com a demanda necessária. Continuaremos os serviços para manutenção, desenvolvimento e aumento de toda a malha cicloviária na cidade”.

Vale lembrar que recentemente a Prefeitura finalizou a pintura de 1.200 metros da ciclovia ao redor do Parque Socioambiental Remanso das Águas, localizado na região do Jardim Carmen Cristina. Além disso, foram implantados 5 quilômetros de ciclovia no “Superviário”, local que sediará o tradicional passeio “Vem de Bike” no domingo (24), às 7h30.

Outras ações recentes incluem a implantação de uma ciclovia no Parque Socioambiental “GM Alexandre Roberto Fernandes dos Reis,” ao lado do condomínio Green Park, e um trecho cicloviário no novo Viário Santa Fé. Além disso, a Prefeitura realizou a pintura de 850 metros de ciclofaixa na Avenida Cora Coralina, no Jardim Amanda.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte