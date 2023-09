Frota de ônibus gratuitos em São João da Barra (RJ) será ampliada até final do ano

Município registrou 124 mil passageiros que utilizaram o serviço público apenas em agosto

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A cidade de São João da Barra, no estado do Rio de Janeiro, pretende dobrar o número de ônibus municipais gratuitos até o fim do ano. No momento, a população conta com sete coletivos livres de cobrança de tarifa, e em breve, a quantidade irá subir para 15 veículos.

A previsão é de que a oferta de horários nas seis linhas do município seja ampliada para atender os milhares de passageiros diários, além de uma nova linha circular entre as localidades do quinto distrito.

Em 2018, o sistema de transporte registrava 30 mil pessoas por mês utilizando o serviço público. No último mês de agosto, esse número saltou para 124 mil.

A licitação para aquisição dos ônibus acontece no dia 19 de outubro.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte