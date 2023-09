Trens da SuperVia, no Rio de Janeiro, não circulam na extensão Guapimirim na manhã desta quinta (21)

Concessionária informou que houve “ocorrência técnica com locomotiva”

ARTHUR FERRARI

Os passageiros que utilizam os trens urbanos no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira, 21 de setembro de 2023, enfrentam problemas desde cerca dás 5h30, quando a circulação na extensão Guapimirim foi suspensa.

De acordo com a SuperVia, concessionária responsável pela operação das linhas urbanas no Rio, o serviço foi afetado por uma ocorrência técnica com uma locomotiva.

Técnicos da empresa atuam para normalizar o serviço.

Veja nota da concessionária:

“Por causa de um problema técnico com a locomotiva, encontra-se suspensa a circulação de trens na extensão Guapimirim. Técnicos da concessionária seguem trabalhando para normalizar a operação neste trecho. Os clientes estão sendo informados pelos canais de comunicação da concessionária. A extensão Vila Inhomirim está operando normalmente nesta manhã.”

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte