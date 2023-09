Transporte coletivo de Palmas (TO) ganha reforço no dia da eleição do Conselho Tutelar, em 1° de outubro

Ônibus vão circular com escalas de sábados

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Palmas (TO) anunciou que no domingo, dia 1° de outubro de 2023, quando acontece a eleição dos novos conselheiros tutelares da capital, o transporte coletivo municipal será reforçado

De acordo com a administração municipal, no dia da votação os ônibus circularão com horários de sábados, com todas as linhas que passam próximo às escolas sedes da votação sendo reforçadas, garantindo o deslocamento dos eleitores.

A Linha Eixão – 010 também será reforçada para que não haja prejuízo nas integrações.

Vale ressaltar que os membros do conselho tutelar serão escolhidos mediante ao voto, que é secreto e facultativo.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte