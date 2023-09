Polícia investiga morte de homem na Estação da Luz da CPTM após agressão

Segundo empresa, rapaz já estava desacordado quando as equipes tentaram prestar os primeiros socorros

ADAMO BAZANI

A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de um homem no acesso ao mezanino da Estação da Luz da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

O caso ocorreu por volta de 19h desta quarta-feira, 20 de setembro de 2023, e foi confirmado pelo Diário do Transporte nesta quinta-feira (21).

De acordo com testemunhas, o rapaz teria sido agredido momentos antes.

Por meio de nota, a CPTM diz que o homem já estava desacordado quando as equipes tentaram prestar os primeiros socorros.

O suspeito fugiu.

A equipe de segurança da Estação da Luz da CPTM atendeu, por volta das 18h50 desta quarta-feira (20), uma pessoa desacordada que foi agredida no acesso ao mezanino da estação, próxima à avenida Cásper Líbero. O agressor fugiu e o resgate foi imediatamente acionado mas, infelizmente, a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A ocorrência foi registrada no 2º DP e a CPTM irá colaborar com a investigação da autoridade policial, inclusive com imagens das câmeras de segurança localizadas na estação.

Já a SSP (Secretaria de Segurança Pública) diz que o homem que morreu tinha 53 anos e que apresentava um ferimento na cabeça.

A Polícia Civil investiga a morte de um homem, de 53 anos, ocorrida na noite de quarta-feira (20), na Estação da Luz, região central da Capital.

Segundo o boletim de ocorrência, seguranças encontraram o corpo da vítima com um ferimento na cabeça. A morte foi constatada pelo SAMU.

O caso foi registrado como homicídio no 2º DP (Bom Retiro), que requisitou exames ao IC e ao IML.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes