Orquestra FESO Pro Arte, de Teresópolis (RJ), se apresenta no Terminal Rodoviário Presidente João Goulart, em Niterói, nesta sexta (22)

Evento acontece em parceria com a Semove e RioCard Mais

ARTHUR FERRARI

Nesta sexta-feira, 22 de setembro de 2023, o Terminal Rodoviário Presidente João Goulart, em Niterói, no Rio de janeiro, será palco de um evento cultural que deve atrair a atenção dos passageiros que estiverem no local.

Vindo de Teresópolis, na região serrana do Rio, a Orquestra FESO Pro Arte anima a sexta com um concerto da temporada Sementes 2023, realizada em parceria com a Semove (Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro) e a RioCard Mais.

O espetáculo contará com obras de compositores mundialmente aclamados, incluindo Johannes Brahms, Wolfgang Amadeus Mozart e o brasileiro Heitor Villa-Lobos.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte