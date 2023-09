Ônibus brasileiro Marcopolo Paradiso G8 1800 Double Decker concorre a prêmio entre os melhores ônibus do mundo

Diário do Transporte vai à Bélgica cobrir o evento

ADAMO BAZANI

O ônibus Marcopolo Paradiso G8 1800 Double Decker é um dos participantes do Busworld Europe Awards, premiação que elegerá, em outubro, os melhores ônibus do mundo.

Segundo a fabricante, em comunicado emitido nesta quinta-feira, 21 de setembro de 2023, o modelo concorre na categoria Coach (ônibus rodoviário) que conta com seis veículos disputando o título de melhor ônibus rodoviário de 2023/2024.

“Participar da mais importante e relevante competição internacional da indústria do ônibus demonstra o elevado padrão de qualidade, inovação e tecnologia que a Marcopolo incorporou na sua Geração 8. Entre os seis concorrentes, o nosso modelo é o único produzido no continente americano, os demais são europeus ou asiáticos desenvolvidos para o mercado europeu”, disse o diretor de Operações Industriais e Engenharia da Marcopolo, Luciano Resner.

A fabricante afirma que para participar do Busworld Vehicles Awards, a Engenharia da Marcopolo destacou alguns dos mais importantes diferenciais do modelo, como segurança, conforto do motorista, utilização, segurança e conforto do passageiro, e TCO, confiabilidade e eficiência para os operadores. Entre eles, o sistema ERV, sistema de câmeras que substitui os retrovisores e elimina possíveis pontos cegos, com tecnologia infravermelha para visão noturna, o conjunto óptico frontal, desenvolvido em parceria com a alemã HELLA, de alta tecnologia que oferece maior eficiência luminosa, possibilitando perfeita visibilidade à noite, com visualização até 200% maior que os convencionais, e o kit de segurança passiva para a cabine do motorista, que possibilitou 78% menos deformação que os limites padrões estabelecidos, em testes de impacto frontal.

De acordo com Luciano Resner, na mesma nota, o Paradiso G8 1800 DD atende a norma internacional ECE R66.02, com certificação concedida pela agência britânica VCA – Vehicle Certification Agency, do Reino Unido, com validade em mais de 30 países. “O G8 utiliza aços de alta resistência, que garantem a integridade estrutural do ônibus em caso de tombamento.”

Para o passageiro, o Paradiso G8 1800 DD oferece poltronas mais seguras, ergonômicas e confortáveis, com estrutura metálica desenvolvida com auxílio de simulações virtuais e com sistema massageador e controle de intensidade proporcionando maior conforto durante a viagem, e sistema de entretenimento inovador e de alta tecnologia, com capacidade de reprodução de conteúdo digital.

Para o operador, o modelo Marcopolo proporciona excelência operacional, com menores custos e tempo de reparação, como os para-choques confeccionados em plástico de alta resistência com maior capacidade de deformação, os conjuntos de faróis oferecidos nas versões full LED e híbrida projetados para aumentar sua vida útil e reduzir a necessidade de manutenção, e as janelas laterais curvas, além de terem menos vibração, garantem facilidade de instalação dos vidros e, em caso de substituição, mantêm o alinhamento original de fábrica, entre várias outras inovações.

Esta é a 20ª edição do Busworld Europe Vehicle Awards, na qual um júri de profissionais especializado definido pelos organizadores da Busworld avalia, testa e elege os melhores veículos nas categorias City bus (Ônibus Urbano) e Coach (Ônibus Rodoviário).

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes