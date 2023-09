Obras do Corredor Estrutural Oeste, do BRT de Sorocaba, têm ritmo acelerado na Zona Oeste da cidade

Corredor possui extensão de 18,8 quilômetros e compreende as avenidas General Carneiro e Armando Pannunzio

ARTHUR FERRARI

As obras do Corredor Estrutural Oeste, terceiro e último trecho do sistema BRT (Bus Rapid Transit) Sorocaba, no interior de São Paulo, seguem avançando.

O projeto, sob responsabilidade da empresa BRT Sorocaba, com gerenciamento da Urbes – Trânsito e Transportes, empresa pública vinculada à Prefeitura municipal, é responsável por intervenções estratégicas nas avenidas Armando Pannunzio, General Carneiro e Américo Figueiredo.

Buscando minimizar os impactos na vida de quem transita pela cidade, a BRT Sorocaba dividiu as obras em três trechos, com uma nova frente de trabalho aberta assim que uma etapa é concluída.

No sentido bairro da Avenida Armando Pannunzio, por exemplo, já foram instalados novos abrigos de ônibus e totens eletrônicos, melhorando significativamente as condições de espera dos passageiros. Agora, as equipes se concentram na padronização das calçadas e renovação do mobiliário urbano no sentido Centro da mesma avenida.

No binário da Avenida Américo Figueiredo, assim como na General Carneiro, as calçadas e paradas de ônibus estão em fase final de conclusão. Os pontos de parada também vêm recebendo pavimento rígido, o que garante que a estrutura seja sólida, garantindo maior durabilidade para embarques e desembarques.

“Na região do Jardim Ipiranga, os esforços estão concentrados na construção do Terminal, que segue bem avançada. A cobertura já está pronta e o assentamento de guias, a execução de calçadas e a concretagem da plataforma seguem em andamento. Para esta semana, está prevista a concretagem da laje da edificação”, diz a engenheira Jéssica Alves, da concessionária BRT Sorocaba.

Já na outra extremidade da Zona Oeste, a Estação de Integração, localizada no Jardim Tatiana, está quase pronta, com a instalação das estruturas em andamento, e em breve, recebendo nova pavimentação, mobiliário e paisagismo.

“O sistema BRT veio para revolucionar o transporte público em Sorocaba. São em torno de 53 mil passageiros, por dia, atendidos por ônibus modernos e equipados com Wi-Fi, tomadas USB, ar-condicionado e câmeras. Com a entrada em funcionamento do Corredor Oeste, a partir de janeiro de 2024, serão mais 47 novos ônibus e mais 45 mil sorocabanos atendidos, todos os dias”, explica Sergio Barreto, diretor-presidente da Urbes.

Vale ressaltar que o Corredor Estrutural Oeste do BRT Sorocaba conta com 18,8 quilômetros de extensão, que ligam as avenidas General Carneiro e Armando Pannunzio, com conexões pelas ruas Américo Figueiredo e Benedito Ferreira Teles, até o Terminal Ipiranga.

A ligação é primordial para o eixo Leste-Oeste do sistema BRT, que garante a melhoria do transporte público em Sorocaba.

Com a conclusão das obras, a cidade contará com oito corredores do sistema BRT.

Veja fotos dos serviços:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte