Metrô de São Paulo inaugura fábrica responsável pela produção de anéis de concreto para revestimento dos túneis de ampliação da linha 2-Verde

Local fica no Pátio Itaquera e tem 2,5 mil metros quadrados

ARTHUR FERRARI

O Metrô de São Paulo deu um passo significativo no avanço das obras de ampliação da Linha 2-Verde, que beneficiará milhares de passageiros na zona leste da cidade. Na quarta-feira, 20 de setembro de 2023, foi iniciada a operação da fábrica de anéis de concreto que fornecerá as estruturas de revestimento dos túneis do projeto, que ligará as estações Vila Prudente e Penha. O novo empreendimento, localizado no Pátio Itaquera do Metrô, abrange uma área de 2,5 mil m² e tem a capacidade de produzir impressionantes 56 segmentos de anéis por dia.

Com a operação funcionando em dois turnos e uma equipe de 100 pessoas envolvidas nas atividades, a nova fábrica será responsável pela produção de 29.414 segmentos de concreto, que comporão os 4.202 círculos de anéis destinados ao revestimento dos quase 7 km de túnel que ligarão a Vila Prudente à Penha.

O processo de produção de cada anel é meticuloso, envolvendo aproximadamente 6 horas para a montagem da armação, moldagem e cura a vapor do concreto. Esse rigoroso procedimento assegura que as peças adquiram a resistência adequada para o armazenamento, com um rígido controle de qualidade e identificação individualizada de cada aduela.

Além da estrutura dedicada à fabricação dos anéis, a fábrica foi equipada com um laboratório exclusivo para ensaios de controle tecnológico, que permitirá uma verificação ágil da qualidade do concreto, bem como um amplo pátio de estoque dos anéis, abrangendo uma área de 16,7 mil m².

Os anéis de concreto fabricados serão essenciais para o funcionamento da máquina tuneladora Shield, conhecida popularmente como “Tatuzão”. Com cerca de 100 metros de comprimento e peso de 500 toneladas, essa máquina gigantesca recebeu o apelido de “Cora Coralina”. A operação da “Cora Coralina” terá início com a construção do túnel em direção ao Poço Falchi Gianini, situado entre as estações Vila Prudente (já em operação) e Orfanato, que será a primeira estação do novo trecho. Posteriormente, a tuneladora seguirá escavando o trecho que se estende do complexo Rapadura até a Penha.

A ampliação da Linha 2-Verde é um projeto crucial que acrescentará 8,4 km de vias (sendo 8 km operacionais) e oito novas estações, atravessando a zona leste de São Paulo. Quando concluído, esse novo trecho agilizará os deslocamentos dos moradores da região leste e melhorará o acesso a outras áreas da cidade, ao mesmo tempo que aliviará a demanda de passageiros nas demais linhas de metrô e trem, proporcionando maior conforto aos usuários do transporte público na metrópole paulistana.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte