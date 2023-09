Linhas 1-Azul e 5-Lilás de metrô apresentam problemas no início da operação nesta quinta (21)

Trens dos dois serviços apresentaram falhas

ARTHUR FERRARI

Quem utiliza o sistema metroviário em São Paulo nesta quinta-feira, 21 de setembro de 2023, apresentou problemas no início da manhã, nas linha 1-Azul do Metrô e 5-Lilás da ViaMobilidade.

Na linha 1, um trem apresentou falha e precisou ser esvaziado na estação Ana Rosa, no sentido do Jabaquara, sendo recolhido para a manutenção. A circulação aconteceu em velocidade reduzida das 5h40 às 5h45.

Já na linha 5, entre 5h08 e 5h18 as composições circularam em via única entre as estações AACD-Servidor e Chácara Klabin, após um trem apresentar falha e precisar ser esvaziado na Estação Hospital São Paulo, sendo recolhido para manutenção.

Veja nota do Metrô:

“Mais cedo, das 5h40 às 5h45, um trem que apresentou falha na Linha 1-Azul, foi esvaziado na estação Ana Rosa, no sentido do Jabaquara e recolhido para manutenção.”

Veja nota da ViaMobilidade:

“A linha 5-Lilás opera normalmente. Entre 5h08 e 5h18, a circulação entre as estações AACD-Servidor e Chácara Klabin ocorreu em via única devido à falha em trem que teve de ser esvaziado na estação Hospital São Paulo e recolhido ao pátio de manutenção.”

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte