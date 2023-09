Frota do transporte coletivo de Pindamonhangaba (SP) ganha sete novos ônibus Marcopolo Torino S 2023

Empresa Viva Pinda apresenta coletivos nesta quinta (21)

ARTHUR FERRARI

A empresa Viva Pinda, responsável pela operação do transporte coletivo de Pindamonhangaba (SP), apresenta nesta quinta-feira os sete novos ônibus Marcopolo Torino S 2023 que chegam para integrar a frota do sistema municipal.

A apresentação acontece no pátio do Paço Municipal, contando com a presença do prefeito Dr. Isael Domingues, vice-prefeito Ricardo Piorino, secretários e vereadores.

Os veículos, que fazem parte da modernização da frota prevista pelo novo contrato entre a empresa e o município, que começou a valer em janeiro de 2023, contam com 42 assentos e com plataformas elevadas para pessoas com deficiência física ou baixa mobilidade, além de sistema de monitoramento com GPS. Até o fim do ano os coletivos ainda devem ser equipados com câmeras de segurança e Wi-Fi.

Os novos ônibus começam a atender os passageiros já nesta quinta-feira, circulando por todas as regiões da cidade.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte