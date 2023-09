Falta de energia fecha temporariamente Estação Guignard, no Rio de Janeiro (RJ), na tarde desta quinta-feira (21)

Serviço deve ser normalizado até o fim do dia

MICHELLE SOUZA

A Estação Guignard, que fica no Recreio dos Bandeirantes, no corredor Transoeste, no Rio de Janeiro (RJ), está temporariamente fechada por falta de energia elétrica no entorno da estação.

A MobiRio orienta que os passageiros utilizem as estações Gláucio Gil e Gelson Fonseca para embarque e desembarque dos serviços.

O Diário do Transporte está em contato com a concessionária e assim que os serviços forem normalizados, as informações serão atualizadas.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte