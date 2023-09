Em audiência pública sobre transportes no Rio de Janeiro, secretária acusa viações de “falta de comprometimento” na questão dos subsídios para ônibus sem ar-condicionado

Já presidente do Rio Ônibus diz que transportes melhoraram e que foram adquiridos 650 coletivos novos

ADAMO BAZANI

A secretária municipal de transportes do Rio de Janeiro, Maína Celidônio, acusou as empresas de ônibus da cidade de “falta de comprometimento” na questão dos subsídios para os coletivos sem ar-condicionado.

Em declaração à vereadores da Comissão de Transporte e Trânsito da Câmara do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 21 de setembro de 2023, a secretária foi questionada sobre a existência ainda de veículos em grande quantidade sem refrigeração.

Como resposta, Celidônio disse que as viações não deveriam, pelo acordo original com o poder público, receber subsídios para os ônibus sem ar-condicionado ou com o ar desligado, mas as companhias entraram com ação contra a medida e hoje também recebem por estes coletivos.

“Havíamos incluído uma regra para o pagamento diferencial do subsídio para ônibus com e sem ar condicionado, já que existe uma diferença de custo entre eles. Tínhamos ainda uma regra punitiva em que o veículo que tem dispositivo, mas não está funcionando, não receberia nenhum subsídio, porém isso foi barrado após o sindicato entrar com uma ação judicial no Ministério Público. Hoje somos obrigados a pagar o mesmo valor para qualquer ônibus, seja com ou sem ar, sendo impedidos de punir a falta de comprometimento das empresas”, disse a secretária, de acordo com nota da Câmara Municipal

O presidente do Rio Ônibus, sindicato que representa as viações, também participou. De acordo com João Gouveia, houve uma queda de qualidade nos serviços por causa dos impactos econômicos gerados pela pandemia de covid-19, mas que a situação está melhorando justamente por causa dos subsídios. O representante empresarial disse que já foram comprados 650 ônibus novos desde o ano passado.

“Esse acordo veio para dar um direcionamento e reestruturar toda a situação, dando oportunidade de adquirirmos 650 novos ônibus para a nossa frota. Vale dizer que essa diferença subsidiada pelo poder público não vai para o bolso do empresário, mas para complementar o custo operacional”, disse, segundo a mesma nota.

Dentre os principais problemas levantados pelos usuários do modal estão a falta de ar condicionado, sucateamento dos veículos e a falta de ônibus suficientes para atender a população.

Passageiros também foram ouvidos na audiência.

A Comissão é presidida pelo vereador Felipe Michel (PP), que, na audiência, relembrou que a situação dos ônibus é antiga, mas ainda está longe da luz no fim do túnel.

“Eu acompanho a situação caótica dos transportes há tempos, e vejo que chegamos num ponto crítico. Precisamos buscar uma forma de sair dessa situação e fazer com que a sociedade tenha um transporte adequado, inclusive operando com ar condicionado e itinerários definidos”, pontuou.

Os vereadores pretendem realizar um novo encontro.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes