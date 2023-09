CIEE abre vagas de estágio para atuação na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM)

Inscrições vão até meio-dia de 16 outubro; vagas tem remuneração salarial de R$ 984,06

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A partir desta sexta-feira, 22 de setembro de 2023, uma ação conjunta da CPTM e do CIEE receberá inscrições de universitários para vagas de estágio na empresa dos trens metropolitanos.

O registro pode ser feito online até o meio-dia de 16 de outubro, isento de taxa.

Os jovens devem cumprir os seguintes requisitos para participar do processo seletivo: ter, no mínimo, 18 anos de idade e estar regularmente matriculado no semestre do curso informado no Edital do Processo Seletivo.

As vagas disponíveis são para as áreas de Administração, Administração Pública, Arquitetura, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, da Computação e Econômicas, Comunicação e Marketing, Design Gráfico, Design Instrucional, Direito, Enfermagem, Agrimensor, Engenharia Ambiental, de Automação, Civil, de Produção, Elétrica e Telecomunicação, Informática, Jornalismo, Logística, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Secretariado, Secretariado Executivo, Tecnologia em Secretariado e Transporte Terrestre.

Todas as informações podem ser verificadas no site do CIEE, www.ciee.org.br.

Caso confirmada a inscrição, o candidato deverá realizar uma prova online composta por 20 questões de múltipla escolha.

A remuneração salarial das vagas é de R$ 984,06, com auxílio transporte de R$ 184,80 e vale refeição de R$ 1.104,33, para uma jornada de trabalho de seis horas diárias.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte