ANTT publica negativas a pedidos da “antiga” Viação Itapemirim e para impugnações das viações Cometa e Catarinense

Medidas são administrativas e foram divulgadas nesta quinta-feira (21) de setembro de 2023

ADAMO BAZANI

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) publicou nesta quinta-feira, 21 de setembro de 2023, atos administrativos que limpam a pauta do órgão.

Foi publicada a negativa a pedidos de linhas e mercados da Viação Itapemirim, feitos ainda na época da recuperação judicial.

O ato não interfere no arrendamento das linhas que eram prestadas pela empresa, junto com a Kaissara, do mesmo grupo.

Este arredamento é em favor da Nova Itapemirm/Suzantur e ocorre junto com a falência do Grupo Itapemirim decretada em 21 de setembro de 2022.

A agência também publicou negativas a pedidos de impugnações a mercados de concorrentes feitos pelas empresas Viação Catarinense e Viação Cometa, do Grupo JCA.

