VÍDEO: Graxa pinga no sistema de freios e causa fumaça em trem da linha 9-Esmeralda nesta quarta (20)

Composição foi esvaziada na Estação Ceasa e substituída

ARTHUR FERRARI

Um trem da linha 9-Esmeralda precisou ser esvaziado na Estação Ceasa por volta das 8h desta quarta-feira, 20 de setembro de 2023, após apresentar fumaça.

De acordo com a ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação do serviço na linha, uma quantidade de graxa acabou pingando no sistema de freios, que estava quente, o que acabou gerando a fumaça.

A situação assustou passageiros, que acharam que o trem estava pegando fogo.

Não houve impacto na operação da linha.

Veja um vídeo:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte