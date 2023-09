Vídeo: CPTM inaugura Subestação Retificadora Pari, nesta quarta-feira (20), em SP

Reforma vai trazer modernização e melhor sinalização

MICHELLE SOUZA

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) anunciou hoje, quarta-feira, 20 de setembro de 2023, a inauguração da Subestação Retificadora Pari, após um processo de reforma e ampliação.

Para o diretor de engenharia, obras e meio ambiente, Marcelo Machado, a restauração da subestação é um avanço significativo na infraestrutura. A expectativa é que o funcionamento seja mais seguro e eficaz, com a modernização energética e de sinalização. O evento contou com a presença do Secretário Executivo da STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos), Manoel Marcos Botelho.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte