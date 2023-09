VÍDEO: Ciclista é atingido por ônibus e motorista passa mal na capital paulista

Acidente ocorreu na região de Vila Mariana e o helicóptero Águia da Polícia Militar teve de ser acionado

Imagens compartilhadas em redes sociais mostram o exato momento do resgate de um ciclista atingido por um ônibus na Rua Manoel da Nóbrega, perto do número 1570, em Moema, na zona Sudoeste da cidade de São Paulo.

As equipes dos Bombeiros, de acordo com a gravação, tentam reanimar o ciclista, um homem de 42 anos.

O acidente ocorreu por volta de 16h.

O ciclista seguia na ciclovia e o ônibus fez uma conversão proibida, segundo testemunhas.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do ônibus fretado passou mal.

O ciclista ficou com parte do corpo presa embaixo de ônibus e teve de ser levado em estado grave para o HC (Hospital das Clínicas) pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar.

O condutor do ônibus foi socorrido ao UPA Vergueiro, após o mal estar.

A ocorrência foi apresentada no 27º DP.

Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) detalha o registro da ocorrência.

Um homem de 42 anos ficou ferido em um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (19), no bairro Vila Mariana, zona sul da capital.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no endereço indicado, foram informados que a vítima havia sido levada para o Hospital das Clínicas pelo helicóptero Águia, com uma fratura no fêmur.

No local, foi apurado que o condutor de um ônibus, de 46 anos, foi realizar uma conversão proibida e não viu o ciclista, que estava na ciclofaixa, ouvindo apenas o barulho quando o atingiu. Ele acionou o Corpo de Bombeiros.

Posteriormente, o autor passou mal e foi levado à UPA Vergueiro. A bicicleta da vítima foi apreendida e a perícia solicitada. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor pelo 27° Distrito Policial (Dr. Ignácio Francisco).

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Colaborou Arthur Ferrari