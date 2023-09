Série da SuperVia “Caminho seguro” reforça importância de passageiros adotarem comportamento cauteloso no trem

Episódios são divulgados nas redes sociais da concessionária e aborda normas que garantem a segurança do sistema

MICHELLE SOUZA

A SuperVia está lançando uma série, nas redes sociais, para reforçar com os mais de 350 mil passageiros diários, a importância de adotar um comportamento cauteloso no sistema ferroviário.

Intitulada “Caminho Seguro”, a série tem episódios semanais, com publicação no Instagram da concessionária (@Supervia). Os atores? São os próprios colaboradores da empresa, muitos deles também usuários dos trens.

No primeiro episódio, a série destacou a importância dos passageiros viajarem dentro das composições. A SuperVia tem registrado pessoas penduradas nos carros, entre os vagões e até acomodadas sobre as mangueiras que conduzem energia elétrica.

Já nesta semana, a série “Caminho Seguro” vai falar de outro perigo: viajar em cima os trens. A prática do chamado surfe ferroviário põe em risco não apenas a vida de quem sobe nos vagões, mas também ameaça a segurança do sistema como um todo. O coordenador de Segurança Operacional da SuperVia, Iago Almeida, ressalta que a concessionária compartilha com os órgãos competentes os registros dessas ações. “É difícil entender o que leva uma pessoa a colocar a própria vida em perigo, já que a chance de um acidente e até de morte é grande para quem viaja fora do trem. Cabe lembrar ainda que essas práticas configuram crime”, afirma.

A viralização de vídeos em redes sociais que mostram atitudes arriscadas no transporte ferroviário levou a SuperVia a intensificar os esforços para garantir que as viagens ocorram sem transtornos nos 270 quilômetros atendidos pela companhia e foi assim que surgiu a ideia de fazer a série e se valer também da força das redes sociais para difundir boas práticas.

Os novos episódios vão trazer informações sobre outras questões-chave da segurança no transporte ferroviário, como a necessidade de se respeitar a faixa amarela, o comportamento correto nas passagens em nível, a importância de se evitar botar a mão na porta e a atenção redobrada com crianças.

Para mais informações sobre as normas de segurança nos trens, e ter acesso à série, os passageiros contam com um guia, disponível no link https://www.supervia.com.br/pt-br/canal-do-cliente/guia-do-cliente.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte