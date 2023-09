Rápido Luxo renova parte de sua frota de ônibus em Campo Limpo Paulista (SP)

São 17 novos veículos com carroceria Caio Apache VIP; coletivos começam a circular na cidade nesta quinta (21)

ARTHUR FERRARI

A Rápido Luxo, concessionária responsável pela operação do transporte coletivo em Campo Limpo Paulista (SP), anunciou a renovação de 47% de sua frota de ônibus.

Serão 17 novos coletivos inseridos na frota, que conta com 36 veículos no total. Os coletivos serão apresentados nesta quarta-feira, 20 de setembro de 2023, em uma carreata pelas ruas centrais da cidade, comemorando também a Semana Nacional do Trânsito.

Atualmente os ônibus da Rápido Luxo são responsáveis pelo transporte de cerca de 403 mil passageiros por mês.

De acordo com a empresa, o objetivo da renovação da frota e proporcionar mais conforto e segurança para os usuários do transporte coletivo de Campo Limpo Paulista.

Dos 17 novos veículos, dez são ônibus zero-quilômetro, que contaram com cerca de R$ 7 milhões em investimentos. Os veículos, que tem carroceria Caio Apache VIP e oferecem acessibilidade, tomadas USB para carregamento de dispositivos eletrônicos, câmeras internas, Wi-Fi, GPS e validadores faciais, ainda contam com capacidade para 42 passageiros sentados e 38 em pé

Os novos ônibus começam a operar nesta quinta-feira (21).

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte